В Домодедове начали ремонт фасада филиала РГГУ

сегодня в 17:21

Строители регионального фонда капитального ремонта приступили к ремонту фасада филиала Российского государственного гуманитарного университета в Домодедове, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание филиала РГГУ располагается по адресу: г. Домодедово, Каширское шоссе, дом № 4 корп. 2. Строение возведено в 1994 году и имеет 8 этажей.

Проект по реконструкции учебного заведения реализуется фондом капитального ремонта Московской области совместно с администрацией городского округа Домодедово по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Строители завершают очистку фасада здания и межпанельных швов.

В настоящее время производится грунтовка фасада с заделкой швов для последующего окрашивания. Также рабочим предстоит заменить порядка 230 окон.

На работах задействовано 12 человек. Ремонт фасада ведется с использованием 6 строительных люлек. После ремонта фасада, рабочие приступят к ремонту мягкой рулонной кровли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.