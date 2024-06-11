В Домодедове на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

За неделю с 27 мая по 31 мая 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 135 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 16 соток для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), расположенного в г. о. Домодедово. Стартовая цена была 619 033,05 руб. / в год. В аукционе приняло участие 4 претендента, а в ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 6 раз и составил более 3 млн. руб.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.