В Домодедове на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 1 июля по 5 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 142 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 60 соток под деловое управление, расположенного в г. о. Домодедово. Стартовая цена 1 439 755,80 руб. / в год. В аукционе приняли участие 6 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 14 раз и составил более 20 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на едином портале торгов. Так, например, на сегодняшний день в Подмосковье есть 58 предложений по аренде земли для бизнеса.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.