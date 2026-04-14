В Домодедове капремонт лицея № 1 выполнили на 45%

Капитальный ремонт Востряковского лицея № 1 в микрорайоне Авиационный Домодедова завершен на 45%. Работы ведутся на площади Гагарина, 5, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании площадью 6,6 тыс. квадратных метров полностью завершены демонтажные работы. Сейчас строители выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют кровлю, слаботочные системы и инженерные коммуникации. На объекте задействованы 85 человек и три единицы техники.

В рамках капремонта обновят фасад и кровлю, проведут внутреннюю отделку, обустроят входные группы. Также заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного лицея намечено к началу нового учебного года 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.