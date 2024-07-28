В Домодедове идет строительство детсада и большого паркинга

В жилом комплексе «Домодедово парк» продолжается строительство социально важных объектов и инфраструктуры. Ход работ обсудили на еженедельном штабе по строительству с участием главы Домодедово Евгении Хрусталевой в администрации городского округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Детский сад на 250 мест возводится согласно графику. Продолжается внутренняя отделка помещений. Его открытие запланировано на 2025 год.

«Помимо социальных объектов важно обеспечить молодой микрорайон парковочными местами», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В молодом ЖК полным ходом идет строительство многоуровневого паркинга на 900 машино-мест. Работы в графике: сейчас заливают фундамент будущего здания. Открытие запланировано на начало 2026 года.

Также в «Домодедово парк» в сентябре 2024 года откроется школа на 825 мест — это второй корпус школы № 12.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.