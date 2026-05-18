В Домодедове до 31 августа откроют ФАП в Ильинском

В военном городке Ильинское городского округа Домодедово продолжают ремонт здания бывшего Дома офицеров, где откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Ход работ проверила глава округа Евгения Хрусталева. Завершить обновление помещений планируют до 31 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт стартовал в начале мая. Подрядчик выполнил демонтаж старых конструкций, залил полы, подготовил стены, провел штукатурные и шпаклевочные работы.

С этой недели строители приступают к предчистовой отделке. В помещениях смонтируют потолки, проложат электросети и вентиляцию, заменят оконные блоки и установят сантехническое оборудование.

«Для жителей военного городка важно, чтобы медицинская помощь была доступной и находилась рядом с домом. Поэтому внимательно контролируем ход ремонта на каждом этапе. Помещения серьезно обновляются, и после завершения всех работ здесь появится современный и комфортный фельдшерско-акушерский пункт», — подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

После открытия ФАП жители смогут получать первичную медицинскую помощь в более комфортных условиях рядом с домом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.