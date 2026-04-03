В долгосрочной аренде Авито Недвижимости появился приоритетный доступ к объявлениям от собственников

Новый инструмент «Секретные объявления» позволяет потенциальным арендаторам первыми связаться по объявлениям от собственников, без комиссии посредника, а также повышает шансы на съем подходящего объекта недвижимости.

В свою очередь арендодатели получают обращения только от наиболее заинтересованных пользователей и могут быстрее закрыть сделку. Объявления могут быть скрыты на срок до 3 дней, после чего возвращаются в общую выдачу.

По данным платформы, средняя комиссия на рынке долгосрочной аренды составляет 50–100% от месячной ставки — в среднем по России это от 12 тыс. рублей и выше в зависимости от города.

Возможность просмотра полной информации и фотографий объекта в «Секретных объявлениях» есть только у арендаторов, которые оформили доступ. Остальным будет доступна ограниченная информация, например — цена аренды, число комнат, площадь, адрес и расстояние до ближайшего метро. В подписку арендатора входит приоритетный доступ к контактам собственников в первые 6 часов после публикации новых объявлений.

Для арендодателей-собственников размещение в «Секретных объявлениях» — это возможность быстрее получить запрос от заинтересованного арендатора и закрыть сделку. Собственник может опубликовать объявление в «секретных» на 3 дня. По истечении этого времени информация из объявления станет доступна всем пользователям платформы. Также арендодатель в любой момент может убрать квартиру из «Секретных объявлений» и открыть ее для всех в личном кабинете.

Как и ранее, для всех объявлений частных продавцов на «Авито» действует сервис «Защита номера», который позволяет скрыть настоящий номер телефона — вместо него отображается специальный временный, который регулярно изменяется.

«Новая функция призвана сделать путь пользователей на платформе удобнее. В числе факторов, наиболее ухудшающих их опыт на цифровых площадках, 73% собственников называют нецелевые звонки и сообщения. Арендодатели, размещающие „Секретные объявления“, больше других ищут именно прямого контакта с потенциальными жильцами. В то же время функция позволяет арендаторам, которым особенно актуален поиск жилья, первыми связаться с собственником без комиссии посредника за съем. С другой стороны, часть арендодателей и арендаторов предпочитают работать с профессиональными посредниками, и этот способ съема и сдачи жилья также остается доступным на нашей платформе», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Константин Каменев.

Чтобы воспользоваться функцией, арендодатель при подаче объявления должен обязательно указать статус «собственник», загрузить фото и выбрать опцию размещения в «Секретных объявлениях». Если за три дня сдать квартиру в таком режиме не удалось, «Авито» подарит собственнику скидку 80% на продвижение обычного объявления о сдаче квартиры, чтобы ускорить поиски жильцов.

