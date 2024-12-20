В Долгопрудном завершилось строительство новой детской поликлиники

В Долгопрудном введена в эксплуатацию новая детская поликлиника. Медучреждение, рассчитанное на 95 посещений в смену, общей площадью 516 кв.м, находится на первом этаже жилого дома в микрорайоне «Бригантина» (ул. Парковая, дом 46/1), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь вчера, 19 декабря, состоялась торжественная церемония технического открытия поликлиники. В мероприятии принял участие глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить строителей за то, что подарили нашему городу новую поликлинику. Удобные кабинеты, мебель, оборудование — все готово к работе. Надеемся, что на благо маленьких пациентов здесь будут трудиться высококлассные специалисты, — сказал Роман Истомин. — Поздравляю жителей: и родителям, и детям будет намного проще и удобнее получать медицинские услуги рядом с домом».

Главный врач Долгопрудненской больницы Сергей Торубаров подчеркнул важность состоявшегося события.

«Впервые в современной истории города вместе с застройкой квартала открывается новая поликлиника, — сказал Сергей Торубаров. — Больше года мы вместе с застройщиком и администрацией округа работали над этим проектом. И, мне кажется, получили великолепный результат — современное и оснащенное всем необходимым медицинское учреждение».

Поздравили горожан с завершением строительства поликлиники также председатель Совета депутатов Дмитрий Балабанов и директор дирекции ГК «Гранель» Максим Славягин.

Как пояснили в Долгопрудненской больнице, кадровая служба завершает процесс формирования штата нового подразделения. В поликлинике будут вести прием пять педиатров и врачи-специалисты: офтальмолог, отоларинголог, травматолог-ортопед, врач функциональной диагностики (УЗИ). Будут работать процедурные и прививочные кабинеты.

Согласование документации, после которого новая поликлиника будет передана на баланс Долгопрудненской больницы, займет около двух месяцев. И тогда поликлиника примет первых маленьких пациентов и их родителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.