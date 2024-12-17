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В Долгопрудном завершаются работы по обновлению здания школы № 11

В рамках президентского проекта капремонта объектов образования завершаются работы по обновлению здания школы № 11 на улице Первомайская в Долгопрудном. Подрядчик проводит сборку и расстановку техники и мебели. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке 31 человек. Строители завершают электромонтажные работы, проводят сборку и расстановку новой мебели и техники, также на объект зашла клининговая служба, проводит финальную уборку помещений. Стройготовность объекта — 95%.

Общая площадь здания составляет более 1 тысячи квадратных метров. В ходе капремонта строители обновляют фасад здания, кровлю и входные группы, меняют окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях. Кроме того, школу ждет поставка нового мебели и оборудования.

Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.