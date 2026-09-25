В Долгопрудном завершают капремонт детского сада «Звездочка»

Капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка» в Долгопрудном близится к завершению. Сейчас там налаживают оборудование и инженерные системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад № 6 «Звездочка» расположен по адресу: проспект Пацаева, дом 3А. Здание площадью 2840 кв. м ввели в эксплуатацию в 1980 году. С учетом его возраста и состояния детский сад включили в программу капитального ремонта.

Работы начались год назад. Подрядчик демонтировал старые конструкции и сети, перепланировал помещения, возвел новые перегородки и перекрытия, выполнил отделку и благоустроил территорию. Сейчас специалисты подключают оборудование и вводят в эксплуатацию инженерные системы.

После ремонта детский сад будет принимать около 230 детей. В здании оборудовали группы, спортивно-музыкальный зал и помещения для дополнительных занятий, в том числе изостудию и кабинет логопеда.

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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.