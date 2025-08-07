В Долгопрудном завершается капитальный ремонт школы № 7 перед новым учебным годом

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев проверил ход работ по капитальному ремонту школы № 7 в Долгопрудном. Это одно из крупнейших учебных заведений округа, расположенное в здании 1968 года постройки. Сейчас готовность объекта составляет 85%. В ходе визита Локтев также уточнил сроки начала строительства нового корпуса на 1,5 тысячи мест, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В Московской области реализуется большая программа по капитальному ремонту объектов образования. Более 50 школ каждый год капитально ремонтируем. Фактически в каждом округе Подмосковья ведутся работы по обновлению существующих детских школ и садов, приведению их к современным образовательным стандартам. У седьмой школы очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в ремонте. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая, я знаю, что и глава и подрядчик вовлечены в работу, но все равно родители очень переживают, чтобы все работы были завершены в срок. Мы должны ее запустить 1 сентября, чтобы дети пошли в современные классы», — сказал Владимир Локтев.

В совещании участвовали министр строительного комплекса Александр Туровский, глава Долгопрудного Олег Сотник и руководитель подрядной организации «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

Сейчас на объекте идут фасадные работы, благоустраивается территория, внутри здания выполняют отделку, электромонтаж, укладку плитки и установку сантехники. Подрядчик представил график завершения работ: с 15 августа начнется передача готовых помещений педагогам, фасадные работы закончатся до 20 августа, а благоустройство территории — до 25 августа.

По словам представителя подрядчика Николая Шияна, все строительно-монтажные работы будут завершены до 25 августа, и 1 сентября школа торжественно откроется.

Также на встрече обсудили строительство нового корпуса. Ильшат Нигматуллин заверил, что работы начнутся после открытия основной школы. Уже на следующей неделе на территории установят ограждающие конструкции.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.