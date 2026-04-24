В Долгопрудном строят лабораторный корпус МФТИ на 255 мест

Новый четырехэтажный корпус площадью около 4 тыс. кв. м станет частью научного кампуса МФТИ. В здании разместят современные компьютерные лаборатории, серверную и технические помещения. Объект оснащают автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения.

Корпус рассчитан на 255 рабочих мест. Также в проекте предусмотрено укрытие на 250 человек, которое будет использоваться только в случае чрезвычайных ситуаций.

Строительство ведется в рамках федеральной программы развития наукоградов и связано с созданием центра «Долина Физтеха». Площадка предназначена для разработок в сфере микроэлектроники, искусственного интеллекта, робототехники и других высокотехнологичных направлений. Ввести здание в эксплуатацию планируется осенью 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.