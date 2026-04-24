В Долгопрудном продолжают строить ЖК «Бригантина»

Жилой комплекс «Бригантина» продолжают возводить в городском округе Долгопрудный в рамках проекта комплексного развития территории. В квартале уже работают объекты инфраструктуры и построены социальные учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Бригантина» реализует ГК «Гранель». На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест.

В комплексе построены три детских сада на 435 мест и детская поликлиника на 95 посещений в смену. Квартал расположен у набережной канала имени Москвы. В пешей доступности находится станция МЦД-1 «Водники», до станции метро «Ховрино» можно добраться через МКАД, который расположен в пяти километрах.

В новом микрорайоне уже формируется сообщество жителей. В одной из семей дом обрел щенок амстаффа по кличке Лайтик. Пятимесячный питомец занимается с кинологом и готовится к первой выставке. По словам хозяев, во дворах комплекса он активно гуляет и знакомится с другими собаками.

В Московской области девелоперы, включая ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21» и «Бруснику», возводят жилье вместе с социальной и коммерческой инфраструктурой в рамках проектов комплексного развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.