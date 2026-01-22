В Долгопрудном продолжается подготовка к строительству пристройки к школе №7

В Долгопрудном на Лихачевском шоссе продолжаются подготовительные работы по выносу инженерных сетей для строительства пристройки к школе №7 на 1 500 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На Лихачевском шоссе, д. 27, в Долгопрудном рядом с основным зданием школы №7 ведутся работы по выносу инженерных сетей для будущей пристройки. Сейчас идет согласование сетей канализации и водоснабжения с городским МУП «Инженерные сети», проектировщики завершают корректировку плана.

В феврале строители начнут разработку траншеи для переноса коммуникаций, включая канализацию и газопровод. Новый корпус школы площадью 20,6 тыс. кв. метров рассчитан на 1500 учеников и будет соединен с существующим зданием теплым переходом.

В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные зоны с гардеробными, актовый зал на 600 мест, спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла, а также административные помещения. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.