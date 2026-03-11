сегодня в 13:52

В Долгопрудном построят спорткластер площадью 18 тыс кв м

Спортивный кластер площадью более 18 тыс. кв. м строят в Долгопрудном на базе действующей ледовой арены. В проект инвестируют около 250 млн рублей, завершить работы планируют в 2026–2027 годах, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Кластер объединит три объекта: существующую ледовую арену, многофункциональный спортивный комплекс и крытую футбольную арену. После ввода в эксплуатацию здесь создадут 30 рабочих мест.

Рядом с ледовой ареной возводят два новых здания. Спортивный комплекс площадью около 11,7 тыс. кв. м включит универсальный игровой зал, площадки для большого тенниса и падел-тенниса, административно-бытовые помещения. Теннисный корт оборудуют трибунами на 50 зрителей.

Отдельно строят футбольную арену площадью около 6,9 тыс. кв. м с трибунами на 20 мест. Возле нее предусмотрена открытая парковка на 89 машино-мест.

Госстройнадзор ведет контроль на площадке с августа 2025 года. По данным последней проверки, строительная готовность футбольной арены составляет около 8%: завершено устройство конструкций подземной части, задействованы 21 специалист и три единицы техники.

Футбольную арену планируют достроить в четвертом квартале 2026 года, спортивный комплекс — в четвертом квартале 2027 года. Проект финансируется за счет средств застройщика — компании «Валдай-Тур». Его сопровождает центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.