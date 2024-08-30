В Долгопрудном появится импортозамещающее производство бытовой химии

На территории г. о. Долгопрудный постоят современное предприятие по производству бытовой химии. Для реализации проекта компании «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАДИЦИЯ» был передан земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Приступить к строительству производственно-складского комплекса планируется в III квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс на территории г. о.Долгопрудный компания планирует в IV квартале 2026 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 100 млн рублей. На новой площадке компания планирует создать не менее 50 рабочих мест. После выхода на полную мощность предприятие сможет в год производить не менее 120 тыс. тонн жидкого мыла, 140 тыс. тонн кондиционера для белья и столько же геля для стирки, а также по 60 тыс. тонн средств для стекол, кухни и ковров», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время компания занимается регистрацией товарных знаков и разработкой рецептур с привлечением профессиональных технологов. На производстве будут выпускать гели для стирки, порошки, шампуни, кондиционеры и другую бытовую химию с применением отечественных компонентов.

«На фоне необходимости импортозамещения продукции зарубежных производителей в Подмосковье появится еще одно новое отечественное производство. На предоставленном земельном участке площадью 1,6 га с видом разрешенного использования „Производственная деятельность“ в рамках первого этапа компания планирует возвести комплекс площадью 2000 кв.м, в состав которого войдут производственная площадка, административный корпус, а также склад, предназначенный для хранения сырья и готовой продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Весь проект будет реализован в течение 10 лет. На первом этапе на территории производственно-складского комплекса планируется запустить две линии по производству жидких моющих средств и лабораторию, в которой будут разрабатываться рецептуры, а также проводиться проверка качества на всех этапах производства. В дальнейшем моющие средства компании будут поставляться в торговые сети по всей России.

«На нашем предприятии планируется производство продукции сразу нескольких брендов разного ценового сегмента, которую будет объединять одно — вся она будет производиться из сырья и компонентов отечественного производства. В том числе и тех, которые выпускают наши подмосковные производители. Перед тем, как попасть на полки магазинов, вся наша продукция будет проходить государственную сертификацию и тщательное тестирование в современной высокотехнологичной лаборатории», — отметил директор компании «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАДИЦИЯ» Сергей Бережной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.