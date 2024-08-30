В Долгопрудном появится импортозамещающее производство бытовой химии
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На территории г. о. Долгопрудный постоят современное предприятие по производству бытовой химии. Для реализации проекта компании «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАДИЦИЯ» был передан земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Приступить к строительству производственно-складского комплекса планируется в III квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс на территории г. о.Долгопрудный компания планирует в IV квартале 2026 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 100 млн рублей. На новой площадке компания планирует создать не менее 50 рабочих мест. После выхода на полную мощность предприятие сможет в год производить не менее 120 тыс. тонн жидкого мыла, 140 тыс. тонн кондиционера для белья и столько же геля для стирки, а также по 60 тыс. тонн средств для стекол, кухни и ковров», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В настоящее время компания занимается регистрацией товарных знаков и разработкой рецептур с привлечением профессиональных технологов. На производстве будут выпускать гели для стирки, порошки, шампуни, кондиционеры и другую бытовую химию с применением отечественных компонентов.
«На фоне необходимости импортозамещения продукции зарубежных производителей в Подмосковье появится еще одно новое отечественное производство. На предоставленном земельном участке площадью 1,6 га с видом разрешенного использования „Производственная деятельность“ в рамках первого этапа компания планирует возвести комплекс площадью 2000 кв.м, в состав которого войдут производственная площадка, административный корпус, а также склад, предназначенный для хранения сырья и готовой продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Весь проект будет реализован в течение 10 лет. На первом этапе на территории производственно-складского комплекса планируется запустить две линии по производству жидких моющих средств и лабораторию, в которой будут разрабатываться рецептуры, а также проводиться проверка качества на всех этапах производства. В дальнейшем моющие средства компании будут поставляться в торговые сети по всей России.
«На нашем предприятии планируется производство продукции сразу нескольких брендов разного ценового сегмента, которую будет объединять одно — вся она будет производиться из сырья и компонентов отечественного производства. В том числе и тех, которые выпускают наши подмосковные производители. Перед тем, как попасть на полки магазинов, вся наша продукция будет проходить государственную сертификацию и тщательное тестирование в современной высокотехнологичной лаборатории», — отметил директор компании «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАДИЦИЯ» Сергей Бережной.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.
«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.