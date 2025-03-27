В Дмитровском районе Москвы убрали самострой рядом со спортплощадкой

На севере Москвы участок дворовой территории у многоквартирных домов освободили от самостроя, собщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По обращению жителей специалисты контрольного ведомства провели обследование территории на ул. Яхромской, вл. 4, корп. 2, вблизи стр. 2 и установили, что некапитальная постройка была размещена на землях общего пользования при отсутствии правовых оснований.

«Участок для установки гаражного объекта во дворе не предоставлялся, строение не было поставлено на кадастровый учет, права собственности на него не были зарегистрированы. Кроме того, оно располагалось рядом со спортивной площадкой и вызывало жалобы жителей. Учитывая признаки самовольной постройки, мы приняли меры по освобождению земельного участка», — уточнил Бобров.

В настоящее время нарушение устранено, любителям спорта обеспечен свободный подход к тренажерам.

Жители столицы могут помогать контрольному ведомству бороться с самостроем. Чтобы информировать инспекцию о возможных нарушениях, в том числе о самовольных или ветхих постройках, можно присоединиться к проекту «Неравнодушный москвич». Для этого необходимо отправить свою заявку на электронный адрес: dobrovoletsgin@control.mos.ru.