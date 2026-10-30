В Дмитровском округе строят склад кормов с грузооборотом до 80 тонн в сутки

В комплексе будут хранить, комплектовать и отгружать готовую продукцию предприятия — сухие и влажные корма. Общая площадь объекта составит около 6,7 тыс. кв. метров, проектный грузооборот — 80 тонн в сутки, или около 29 тыс. тонн в год.

Проект предусматривает высотное стеллажное хранение. Перемещать и поднимать продукцию будут с помощью складской техники, доставлять и отправлять — автомобильным транспортом. Помимо складских помещений, в здании разместятся административно-бытовая часть с офисами, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников.

На площадке завершены устройство котлована и фундамента, смонтирован металлический каркас. Строители продолжают монтаж ограждающих конструкций и элементов покрытия, прокладывают наружные инженерные сети.

Застройщик — ООО «Научно Производственный Центр Кормовых Технологий». Выдача заключения о соответствии объекта проектной документации запланирована на второй квартал 2027 года при условии завершения работ и положительных результатов итоговой проверки.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.