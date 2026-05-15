В Дмитровском округе расселят три аварийных дома в Некрасовском

В Дмитровском округе 13 мая глава муниципалитета Михаил Шувалов встретился с жителями домов №6, 7 и 8 в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовский и сообщил о предстоящем переселении из аварийного жилья. Документы для включения домов в госпрограмму уже направлены в Минстрой Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дома бывшего военного городка ранее признавались аварийными в 2014 году, однако тогда процедура прошла с нарушениями. В прошлом году муниципалитет организовал общее собрание собственников и провел техническое обследование. По его итогам здания официально признали аварийными в установленном порядке.

«Документы уже направили в Минстрой Московской области для включения в госпрограмму переселения. Как только получим одобрение — начнем расселение», — прокомментировал Михаил Шувалов.

Квартиры для переселения уже подготовлены в доме №45 в микрорайоне Строителей, поэтому ожидать строительства новостроек жителям не придется.

Объекты бывшей военной части переданы в муниципальную собственность. Сейчас администрация оформляет земельный участок.

«Вместе с жителями прошли по территории. Земля большая, с хорошими подъездными путями и коммуникациями. Потенциал огромный — и для инфраструктуры, и для бизнеса. Работа идет, люди получат новое жилье, а территория — вторую жизнь. Как только завершим оформление земли, пригласим инвесторов для развития», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.