В Дмитровском округе построят сырный завод к осени 2026 года

Сырный завод в индустриальном агропарке «Сырная долина» в Дмитровском округе готов на 70% и планируется к вводу в эксплуатацию осенью 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы зафиксировали 70% строительной готовности объекта. Строители завершают внешнюю отделку здания, монтируют внутренние инженерные системы и приступили к установке технологической линии.

На предприятии организуют производство сухого порошка из сыворотки, сливок, а также нарезку, фасовку и упаковку сыров сторонних производителей. Кроме того, здесь будут выпускать мягкие сыры типа «моцарелла» из полуфабрикатов, плавленые сыры и сгущенное молоко с сахаром. Проектная мощность составит 4,5 тыс. тонн сыра и 14,6 тыс. тонн сухой деминерализованной сыворотки в год.

Площадь одноэтажного производственного здания превысит 20 тыс. кв. м. К нему пристроят двухэтажный административно-бытовой корпус. Объем инвестиций оценивается в 1,53 млрд рублей. После запуска на заводе создадут 135 рабочих мест.

По итогам 2025 года Подмосковье подтвердило лидерство в российском сыроделии с долей более 19% от общего объема производства в стране. После выхода на полную мощность всех предприятий агрокластера регион рассчитывает увеличить этот показатель примерно до 25%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.