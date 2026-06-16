В Дмитровском округе построят новый корпус Royal Canin

Строительство нового производственного здания ведется на территории комплекса Royal Canin в Дмитровском округе. В корпусе разместят участок упаковки и подготовки кормов к отправке, завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый объект возводят рядом с действующим производственным корпусом, чтобы интегрировать его в существующие технологические процессы предприятия. Площадь здания превысит 2,4 тыс. квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь установят линии фасовки и упаковки продукции, а также расширят зону отгрузки готовых кормов.

Действующий комплекс выпускает сухие корма для собак и кошек. Производственная мощность предприятия достигает 15 тонн продукции в час. Застройщиком выступает АО «РУСКАН».

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход работ. Готовность объекта составляет 30%: завершены земляные работы и устройство фундамента, продолжается монтаж каркаса и ограждающих конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.