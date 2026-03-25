В Дмитровском округе обновляют котельную на улице Водников

В Дмитровском муниципальном округе во время отопительного сезона продолжают модернизацию системы теплоснабжения. На котельной на улице Водников заменяют третий котел и внедряют современную автоматику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и областной программы по развитию инженерной инфраструктуры при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Их цель — обеспечить стабильную и безаварийную работу котельных и теплосетей.

Ключевой объект — котельная на улице Водников, 25. В 2025 году здесь полностью заменили два котла. В январские морозы новое оборудование выдержало пиковые нагрузки и обеспечило бесперебойную подачу тепла. Две недели назад специалисты приступили к замене третьего котла. Ход работ проверил глава округа Михаил Шувалов.

«Модернизация котельных — это прямой вклад в качество жизни жителей. Мы не ждем окончания отопительного сезона и заранее готовимся к следующей зиме», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Заместитель генерального директора — главный инженер ГУП МО «Дмитровское ЖКХ» Олег Скрипаев отметил, что работы не влияют на теплоснабжение потребителей.

«Замена котла повысит производительность системы. Основные работы по демонтажу завершены, мы перешли к монтажу нового оборудования», — пояснил Олег Скрипаев.

Новый котел мощностью 20 гигакалорий в час изготовили в Бийске. Контракт на работы выиграло АО «Мособлгаз», подрядчиком выступает бийская компания, ранее проводившая капремонт на этом объекте. Оборудование оснастят современной автоматикой с передачей данных в единую диспетчерскую службу «Дмитровского ЖКХ». После завершения монтажа котел пройдет экспертизу Ростехнадзора.

После окончания отопительного сезона 2025/26 года на объекте также проведут профилактику сетей, заменят сетевой насос и обновят запорную арматуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.