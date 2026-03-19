В Дмитровском округе обновили раздевалки Ледового дворца

Ремонт раздевалок завершили в Ледовом дворце спорткомплекса «Дмитров» в конце 2025 года по программе инициативного бюджетирования. Работы профинансировали из бюджета Московской области и округа при поддержке депутата Мособлдумы Александра Орлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В правом крыле здания, где расположены раздевалки, обновили коридоры, входную группу и вспомогательные помещения. Для родителей воспитанников спортшколы организовали встречу, на которой показали результаты ремонта.

Директор спортивного комплекса «Дмитров» Максим Безбородов провел экскурсию по обновленному крылу. Он отметил, что строители сделали новую стяжку пола и уложили специальное покрытие для ледовых арен, заменили систему отопления, установили светильники и двери в раздевалках, а также технические ворота для выхода на арену.

«Сделана новая стяжка пола и уложено специальное напольное покрытие для ледовых арен, заменена система отопления, установлены новые стеновые панели, причем нижняя часть отделана антивандальными листами из рифленой нержавеющей стали», — пояснил Максим Безбородов.

Родители положительно оценили изменения и предложили продолжить обновление дворца. Александр Орлов поддержал инициативу и напомнил, что жители могут голосовать за подобные проекты на портале «Добродел», что позволяет привлекать средства регионального бюджета напрямую в округ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.