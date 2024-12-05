сегодня в 19:10

В Дмитровском округе объявлен конкурс на капремонт здания социального учреждения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту семейного центра «Дмитровский» в Дмитрове, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства спального корпуса ГБСУ СО МО Семейный центр «Дмитровский» по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 4.

Планируется в рамках проведения закупки выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту спального корпуса: двухэтажное здание общей площадью 1 216,3 кв. метров, 1973 года постройки.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.