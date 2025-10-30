В Дмитровском округе начали снос аварийного жилого здания

В рабочем поселке Деденево, во 2-м Московском переулке, приступили к сносу аварийного жилого дома № 7. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом общей площадью порядка 290 квадратных метров был построен в 1951 году. Вследствие морального и физического износа строительных конструкций здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили жильцов восьми квартир, затем строение включили в перечень для ликвидации.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийного сооружения.

Работы планируется завершить до конца ноября текущего года.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 629 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 374 объекта, что составляет порядка 59% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.