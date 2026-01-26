В Дмитровском округе на 30% построен новый склад металлов

В Деденево Дмитровского округа возводится одноэтажный склад металлов площадью около 4 тыс. кв. м. Застройщиком выступает компания АО «Калинов Родник». За строительством следят инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Здание будет оснащено современным оборудованием и системами хранения продукции. В проекте используются металлические конструкции и сэндвич-панели, архитектурные решения выполнены в минималистичном стиле с применением энергоэффективных материалов.

Помещения комплекса многофункциональны, что позволит эффективно размещать продукцию разного размера и веса. Это поможет предприятиям региона оптимизировать логистику и сократить расходы на хранение металлоизделий. Вокруг склада предусмотрено благоустройство территории с устройством покрытий из асфальта, бетона и щебня.

По данным Главгосстройнадзора, объект готов на 30%. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.