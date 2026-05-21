В Дмитровском округе дачникам разъяснили новые земельные правила

Встреча с представителями садоводческих товариществ прошла в Дмитровском муниципальном округе. Замминистра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков рассказал о регистрации построек, налогах и проверках участков в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В обсуждении приняли участие представители администрации, Химкинского филиала БТИ Московской области, местного отделения «Союза садоводов России», ресурсоснабжающих организаций и муниципальных служб. До начала встречи жители могли задать вопросы по газификации, электроснабжению, налогам, земельным отношениям и взаимодействию с МЧС.

Юрий Лавряков подчеркнул, что одна из ключевых задач — вовлечение в налоговый оборот объектов капитального строительства, права на которые не оформлены. Также ведется актуализация сведений и паспортизация СНТ.

«Мы продолжаем системную работу с садоводами и дачниками, чтобы каждый понимал, как защитить свои права и воспользоваться льготами. Вовлеченность в налоговый оборот, актуализация данных и паспортизация СНТ — наши главные задачи», — отметил Юрий Лавряков.

С 1 марта 2025 года запрещено пользоваться незарегистрированными постройками — домами, банями, гаражами, сараями и теплицами на фундаменте. Штраф для граждан составляет от 1,5% кадастровой стоимости объекта, но не менее 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 2%, но не менее 100 тыс. рублей. Такие объекты нельзя продать, подарить или сдать в аренду.

Отдельное внимание уделили участкам и домам, полученным до 1998 года. Права на них сохраняются, однако с 2023 по 2027 год проводится сверка данных. Если сведения отсутствуют в реестре, участок могут исключить из учета. Чтобы избежать этого, необходимо бесплатно подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги».

В Дмитровском округе насчитывается 649 СНТ, 70 011 земельных участков и 51 952 объекта капитального строительства. В 2026 году планируется проверить 4 768 участков на предмет самозахвата. Уже составлено 126 актов о нарушениях. Выявлено 15 158 участков с незарегистрированными постройками, подготовлено 1 200 актов для пересчета кадастровой стоимости.

«Если до 1 декабря 2026 года зарегистрировать все постройки или уточнить границы участка, кадастровую стоимость не повысят, налог останется прежним, а ранее выписанные акты аннулируют. После этой даты за незарегистрированные объекты и самозахват придется платить повышенные налоги», — пояснил Юрий Лавряков.

Встреча прошла в формате диалога, жители получили разъяснения по актуальным вопросам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.