В Дмитрове стартовало строительство нового четырехполосного моста

В Дмитрове началось возведение современного четырехполосного моста через канал имени Москвы. Строительство ведется поэтапно, чтобы не закрывать полностью движение для автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже сейчас на площадке развернуты активные работы: задействованы 40 специалистов и 23 единицы тяжелой техники. Подготовительный этап включает установку фор-шахты — вспомогательной конструкции, которая станет основой для будущего моста; усиление опор старого моста, чтобы обеспечить безопасность на время строительства; и организацию строительного городка для размещения рабочих и оборудования.

В IV квартале 2026 года планируется открытие движения по новому мосту. После ввода новой переправы, чтобы не нарушать транспортный поток, будет демонтирован старый мост. Полное завершение всех работ, включая строительство путепровода через железнодорожные пути, запланировано на 2028 год.

«Новый мост станет важным элементом транспортной инфраструктуры Дмитрова, повысив пропускную способность и безопасность дорожного движения. Проект позволит разгрузить существующие маршруты и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Строительство ведется с учетом современных стандартов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.