В Дмитрове стартовало строительство корпуса к детскому саду «Сказка»

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени в фундамент нового корпуса детского сада «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основное здание сада было построено в 1982 году. Сейчас пришло время расширения и модернизации. Так, уже во втором квартале 2026 года в «Сказке» станет на 101 воспитанника больше.

В новом корпусе разместятся 5 групп. Здание будет полностью автономным: с собственным пищеблоком, спортзалом. Рядом с ним расположатся спортивная и прогулочные площадки.

Территория детского сада будет объединена в единый комплекс.

Подрядчик не только возведет здание, но и оснастит его всем необходимым.

В работе будут использованы материалы местных производителей. Например, бетон для стройки в необходимом количестве предоставит Дмитровский завод МЖБК.

Под этим посланием свои подписи поставили глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, руководитель проекта строительства «ГК «Архитектор» Дмитрий Кононенко и Игорь Терентьев, директор филиала АО «Мостожелезобетонконструкция» — Дмитровского завода МЖБК.

В завершение церемонии капсула с посланием была помещена в фундамент нового корпуса.

«Это знаковое событие не только для микрорайона ДЗФС, но и для всего города. Мы строим этот корпус для наших детей, для их будущих открытий и достижений. Важно, чтобы здесь царила атмосфера уюта и комфорта для воспитанников и сотрудников сада», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.