В Дмитрове стартовали работы по сносу двух аварийных жилых домов

В городе Дмитров проводятся работы по демонтажу аварийных жилых домов на улице Комсомольская. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажные деревянные многоквартирные дома № 18 и 20 расположены в окружении жилой застройки. Площадь зданий составляет порядка 610 и 600 квадратных метров соответственно.

В связи с высоким уровнем морального и физического износа строительных конструкций дома были признаны аварийными. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 28.

Кроме того, здания серьезно пострадали во время пожара. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийных строений и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории.

Постройки включили в перечень объектов для ликвидации. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийных сооружений.

Работы планируется завершить до конца августа текущего года.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 632 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 393 объекта, что составляет 62% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.

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