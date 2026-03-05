В Дмитрове модернизировали старейший водозаборный узел Подмосковья

Модернизация водозаборного узла №1 на улице Пушкинской завершилась в Дмитрове 3 марта. Объект посетила депутат Госдумы Ирина Роднина, которая вместе с жителями оценила результаты реконструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Водозаборный узел №1 построили в 1923 году. Это был первый подобный объект не только в Дмитрове, но и во всем северном Подмосковье. Сегодня станция обеспечивает водой около 14 тыс. жителей микрорайонов Маркова и Аверьянова, улиц Оборонной и Пушкинской, а также три детских сада и три школы.

В 2025 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева по программе «Чистая вода» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» объект полностью реконструировали. Проектная мощность станции составляет 5,5 тыс. кубометров в сутки. Для подачи воды пробурили новые скважины глубиной 130 метров, установили два резервуара по 800 кубометров каждый и внедрили многоступенчатую систему очистки с обезжелезиванием.

Станцию оснастили системой повторного использования промывных вод, что исключает сброс примесей в городскую канализацию. Все процессы автоматизированы и отображаются в режиме реального времени. Оборудование на объекте — российского производства.

«Сегодня Дмитровский округ — один из лидеров Подмосковья по реализации программы „Чистая вода“. Обеспеченность жителей качественной водой уже достигла 90%. Только в прошлом году современные станции заработали в восьми населенных пунктах», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В 2026 году планируется завершить реконструкцию ВЗУ в Яхроме и установить резервные генераторы для бесперебойной подачи воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.