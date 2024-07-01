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В ДК имени Нариманова в Шатуре демонтажные работы заверены на 60%

В Шатуре на площади Ленина продолжается капитальный ремонт ДК им. Нариманова. Работы на объекте начались в апреле текущего года. Завершается демонтаж внутренних конструкций. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Капитальный ремонт в учреждении культуры проводится в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

«Сейчас в помещениях Дома культуры ведутся демонтажные работы — они завершены на 60%. В зрительном зале уже установлены строительные леса. Совсем скоро здесь приступят к замене кровли и монтажу межэтажных перекрытий», — уточняется в сообщении.

В ходе капитального ремонта будет восстановлен исторический облик здания, заменены инженерные сети и оборудование, проведены отделочные работы во внутренних помещениях.

Дом культуры для Шатуры ценен с исторической, архитектурной и культурной точек зрения. Построенный по проекту известных архитекторов братьев Весниных уже почти век ДК является центром досуга для жителей города и округа.

Окончание работ запланировано на конец 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.