В детском саду Королева завершаются демонтажные работы

В Королеве в микрорайоне Юбилейный продолжается капитальный ремонт детского сада. Практически полностью завершены демонтажные работы, в ходе которых были убраны все перегородки, двери и оконные рамы, стены и потолки очищены от штукатурки и краски, с пола убрана стяжка. Сейчас строители вывозят мусор и в ближайшее время должны приступить к кровельным работам и кладке новых стен. Все необходимые материалы уже завезены на объект. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» здание детского сада будет полностью обновлено. Здесь оборудуют новую кровлю, фасад, расширят и укрепят входные группы, проведут современные инженерные сети, установят сантехническое оборудование, окна и двери.

Также будет осуществлена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории, а также оснащение новым мебелью и современным оборудованием.

Детский сад рассчитан на 245 детей, в настоящее время они распределены по другим учреждениям с учетом мнения родителей. Завершение ремонта планируется в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.