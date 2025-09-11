В детской поликлинике Клина ремонтируют лестницу входной группы

Главная детская поликлиника Клина по адресу: г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 66 готовится к зиме: ремонтируют входную лестницу. Для посетителей это проходит без проблем, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед ремонтом лестницы и пандуса руководство поликлиники решило разделить потоки посетителей. Здоровые и больные больше не пересекаются. Все с пониманием отнеслись к новой маршрутизации. Вход со здоровыми детьми организован с левого торца здания, детей с признаками вирусных заболеваний принимают с правового торца.

«Замечаний и претензий к маршрутизации не было. Поликлиника работает как обычно, помощь оказывается без перебоев», — рассказала Ирина Кожемякина, заместитель главного врача ГБУЗ МО «Клинская больница».

Сотрудники поликлиники объяснили, что ремонт лестницы проводится перед сезоном дождей, снега и слякоти. Чтобы предотвратить травмы, новая плитка будет антискользящей, с шероховатой поверхностью. Качество материала оценили специалисты подрядной организации, выполняющей ремонт.

У входа в поликлинику также уложат специальное нескользящее покрытие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.