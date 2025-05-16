В детской музыкальной школе Богородского округа отремонтируют актовый зал

В рамках рабочей поездки депутат МособлДумы Марк Черемисов посетил Обуховскую детскую музыкальную школу в Богородском округе. Вместе с директором школы Александром Иваниным обсудили текущее состояние учреждения, планы развития и реализацию национальных проектов в части поддержки одаренных детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже в июне начнется ремонт актового зала — на эти цели из местного бюджета выделено 2 миллиона рублей. Зал давно требует обновления. Работа по данному вопросу уже началась.

В 2019–2020 гг. был полностью отремонтирован фасад и благоустроена прилегающая территория. Данные виды работ были сделаны за счет средств муниципального бюджета.

Музыкальная школа активно участвует в реализации нацпроектов, в рамках которых за последние годы было приобретено современное музыкальное оборудование. С 2011 года талантливые учащиеся ежегодно получают в подарок музыкальные инструменты — пианино, гитары и другое оборудование. Последняя поставка была в 2022 году.

Школа оснащена современными техническими средствами: у преподавателей — ноутбуки отечественного производства, в классах установлены интерактивные доски, что помогает более эффективно совмещать традиционные и цифровые методы обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.