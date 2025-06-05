сегодня в 16:05

В детской больнице МОЦОМД приступили к монтажу внутренних перегородок

Работы по капитальному ремонту кровли и монтажу внутренних перегородок проводит подрядчик в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец. В здании проходит масштабная реновация в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход ремонтных работ проверили депутаты Московской областной Думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.

«В ходе капитального ремонта подрядчик полностью заменит инженерные коммуникации, обновит фасад, входную группу. После реновации для маленьких пациентов будут двухместные палаты с индивидуальным санузлом, расширится отделение реанимации», — сказал Дениско.

Капитальный ремонт осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и разделен на два этапа. В настоящее время работы сосредоточены в левой части стационара.

«В рамках реализации проекта вдвое увеличится число операционных, достигнув шести, что позволит проводить больше сложных хирургических вмешательств», — рассказал исполняющий обязанности главного врача МОЦОМД, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Он также добавил, что здание стационара было построено в 1986 году.

Полностью завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

В текущем году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16-ти социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.