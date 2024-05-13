В детский центр имени Рошаля продолжается поставка медоборудования и мебели

В детском центре имени Рошаля в подмосковном Красногорске продолжается поставка медицинского оборудования и мебели. Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает министерство строительного комплекса региона.

На данный момент строительство нового центра находится на завершающей стадии, и его готовность составляет более 95%. На стройплощадке задействовано более 1,7 тысяч рабочих и 20 единиц спецтехники. Они занимаются проведением чистовой отделки, устройством инженерных сетей и благоустройством прилегающей территории. В то же время осуществляется сборка и расстановка мебели, а также поставка медицинского оборудования.

Больница будет рассчитана на 420 коек и включать детский диагностический центр на 300 посещений в смену. В ней также будут 17 стационарных отделений и 13 операционных блоков. Кроме того, будет построена вертолетная площадка для экстренных случаев.

Ежегодно здесь смогут получать медицинскую помощь по полису ОМС 15 тысяч детей от рождения до 18 лет, а также обследоваться и получать консультации у врачей еще 150 тысяч детей.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.