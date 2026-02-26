В деревне Мисирево округа Клин открыли новый ФАП

Модульное здание площадью 200 кв. м рассчитано на 36 посещений в смену. Объект возвели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

ФАП построен концерном «КРОСТ» и выполнен в едином архитектурном стиле: фасад отделан рельефными панелями молочно-кофейного цвета с медицинским крестом.

В здании оборудованы кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместная палата для пациентов и помещение для персонала. Пункт оснащен современным оборудованием.

Жители смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, оформить больничный лист, получить рецепт, в том числе на льготные лекарства, а также проконсультироваться с врачом поликлиники по телемедицине. Медицинскую помощь здесь будут получать около 800 жителей деревень Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а в дачный сезон — до трех тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.