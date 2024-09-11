В День города Лобни заложат капсулу времени в фундамент ФОКа с бассейном
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает делиться планами на День города. В этот день будет заложена капсула в фундамент ФОКа с бассейном, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мы подготовили ряд крупных мероприятий. Одно из самых долгожданных — закладка капсулы в честь начала строительства ФОКа с бассейном. Объект расположится между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня», — отметила Анна Владимировна.
Работы по обустройству котлована запланированы на ближайший месяц.
По проекту большая чаша нового бассейна будет разделена на 6 дорожек по 25 метров. Для самых маленьких предусмотрен сухой бассейн с шариками и отдельная детская чаша.
Также в здании нового спорткомплекса разместятся спортивные и тренажерные залы, кафе, медицинский блок.
На прилегающей территории будут оборудованы парковка и зоны для отдыха.
Окончание работ запланировано на 2025 год.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.