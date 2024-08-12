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Ремонт школы искусств в Дедовске готов на 70%

В школе искусств Дедовска ремонтные работы близятся к завершению. В рамках проекта выполнена установка водосточной системы на крыше и гидроизоляция фундамента, сообщает пресс-служба администрации г.о. Истра.

Для крепления водосточной системы на крыше была смонтирована усиленная лобовая доска размером 150х50.

Завершающим этапом строительства станет обустройство отмостки вокруг здания, после чего будет завершена работа с цоколем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать появления дефектов в фундаменте.

Одновременно ведутся работы по благоустройству территории. В планах: подготовка участка для газона, завоз грунта, посев газона, а также замена асфальтовой дорожки, ведущей в школу.

Достаточное количество рабочих на объекте гарантирует своевременное завершение ремонта и сдачу здания в обновлённом виде.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.



«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», — отметил Воробьев.