В Чувашии построят 2 комплекса сортировки отходов с инвестициями 1,3 млрд рублей

В Чувашской Республике при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) будут построены два комплекса для сортировки отходов. Общий объем финансирования со стороны РЭО составит свыше 800 млн рублей, сообщила пресс-служба РЭО.

По словам генерального директора РЭО, Дениса Буцаева, выделение 800 млн рублей позволит создать два современных объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чувашии. Эти комплексы помогут региону достичь целевых показателей национального проекта, обеспечив полную переработку отходов и сокращение объемов, отправляемых на захоронение.

Новые объекты, каждый мощностью 30 тыс. т в год, разместятся в Батыревском и Моргаушском районах.

Общая стоимость инвестиций в проекты оценивается в 1,3 миллиарда рублей. РЭО предоставит льготный заем на сумму, превышающую 800 млн рублей, покрывая 60% необходимого финансирования. Оставшиеся 40% будут профинансированы за счет регионального капитального гранта.

Реализация проектов осуществляется на основе концессионного соглашения, заключенного между правительством Чувашской Республики и компанией ООО «Экосфера-Ч».