В Черноголовке начали строить служебное жилье для научных сотрудников

Компания «Август» 27 октября начала строительство корпуса служебного жилья для научных сотрудников в Черноголовке. О старте работ жителям сообщил глава городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

История проекта продолжается несколько лет. По информации АО фирмы «Август», компания откладывала начало работ, чтобы наладить диалог с городом и найти компромиссные решения. Сейчас необходимые разрешения получены, строительство ведется по утвержденной документации и в соответствии с законодательством.

С 12 октября глава Черноголовки и его команда напрямую взаимодействуют с руководством компании. Все собранные за это время мнения, вопросы и предложения жителей приняты в работу. Глава поблагодарил «Август» за готовность к открытому трехстороннему диалогу с администрацией и горожанами.

Как отмечается в обращении, проект позволит привлекать молодых ученых, развивать научный потенциал Черноголовки и создавать новые возможности для города. Особое внимание уделяют компенсационным посадкам и благоустройству. Общественные пространства будущего комплекса планируют сделать доступными всем горожанам. Жителей намерены привлекать к обсуждению озеленения, прогулочных дорожек, освещения и мест отдыха.

Администрация готова обсуждать возникающие вопросы. Глава подчеркнул, что Черноголовка должна развиваться с уважением к своей истории, природе и людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.