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В Черемушках демонтировали незаконную пристройку к торгово-бытовому объекту

Госинспекция по недвижимости выявила факт незаконной реконструкции в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Двухэтажное нежилое здание торгово-бытового назначения расположено по адресу: улица Цюрупы, д. 28А.

«К зданию была возведена одноэтажная пристройка площадью 20 кв. м, за счет чего была увеличена его полезная площадь. Дополнительное помещение использовалось под размещение химчистки. Как установили инспекторы, данная пристройка в документах технического учета отсутствовала», — рассказал Бобров.

По его словам, поскольку самострой возвели к зданию, на которое оформлены права собственности, вопрос законности постройки рассмотрели в судебном порядке.

Суд признал пристройку самостроем и обязал устранить нарушение. Собственник здания выполнил решение суда, демонтировав незаконную конструкцию. В результате здание было возвращено в первоначальный вид.