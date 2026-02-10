В Чехове завершили установку системы медгазоснабжения в новой детской поликлинике

В строящейся детской поликлинике на улице Мира в Чехове завершили монтаж системы медицинского газоснабжения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Чехове продолжается строительство детской поликлиники по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На объекте ведутся работы по устройству инженерных систем, внутренней отделке помещений, а также поставке и установке медицинского оборудования.

Завершена установка системы медицинского газоснабжения. Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, ее площадь превышает 8,6 тыс. кв. м. В учреждении откроются отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка и детские уголки.

Территорию поликлиники благоустроят, организуют парковки и зоны отдыха. Открытие медучреждения запланировано на первое полугодие 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.