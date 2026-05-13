В Чехове завершают строительство детской поликлиники

Строительство детской поликлиники на улице Мира в Чехове вышло на завершающий этап. Открытие медучреждения, рассчитанного на 500 посещений в смену, запланировано на первое полугодие 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании продолжается поставка и сборка мебели и медицинского оборудования. Параллельно рабочие ведут благоустройство прилегающей территории. Объект возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Общая площадь поликлиники превышает 8,6 тыс. кв. м. Внутри разместят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации. Также предусмотрены комнаты здорового ребенка и детские игровые зоны.

На прилегающей территории оборудуют парковки и зоны отдыха, высадят газоны, кустарники и деревья. После ввода в эксплуатацию учреждение сможет принимать до 500 пациентов в смену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.