В Чехове продолжается капремонт дошкольного учреждения лицея № 4

Первый заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев провел мониторинг дошкольного отделения лицея № 4 на улице Ильича, где продолжается капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Особое внимание уделили срокам и качеству выполняемых работ. В рамках существующего контракта завершены работы по демонтажу инженерных систем и перегородок внутренних конструкций, проводятся работы по демонтажу кровельного покрытия в соответствии с проектной документацией», — отметил Разуваев.

В связи с получением положительного заключения по разработанной проектно-сметной документации исполнитель работ обязуется с 4 июня в полной мере войти в график этапов проведения работ. Одновременно проводится комплекс мероприятий, связанных с благоустройством территории.

В рамках исполнения контракта подрядная организация обязуется завершить все виды работ до 1 сентября 2025 года.

По итогам встречи руководству подрядной организации были поставлены задачи и даны поручения для контроля и оперативного решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.