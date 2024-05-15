В Чехове на торгах зафиксировали рекордную стоимость участка для ведения ЛПХ

В подмосковном Чехове зафиксировали рекордную стоимость земельного участка площадью 7 соток за более чем 10 млн рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

За прошлую неделю комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провели 50 аукционов по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 151 человек. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот.

С 6 по 8 мая, а самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка площадью 7 соток для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Чехов, ул. Платонова.

Стартовая цена была 810 977,44 рублей в год. В аукционе приняло участие 5 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 12 раз и составил более 10 млн рублей в год.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.