В Чехове на котельной № 27 стартовали демонтажные работы

Котельная в Чехове отапливает 37 жилых многоквартирных домов и 21 дом частного сектора, а также объекты социальной сферы: школу, детский сад, ДК «Меридиан», школу искусств, техникум и другие. Протяженность тепловых сетей — 10,338 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на объекте подрядчик демонтирует первый из трех котлов и готовит фундамент под установку новых. Вместо трех устаревших паровых котлов будут установлены три водогрейных. Также будет полностью заменена запорная арматура, подающий газопровод и трубопроводы внутри здания. Все работы ведутся без отключения отопления и горячего водоснабжения. Их планируют завершить в четвертом квартале.

«В минувший сезон мы получали от жителей много обращений по поводу отопления и горячего водоснабжения. Понимая изношенность котельной, мы включили ее в Государственную программу Московской области по модернизации объектов теплоснабжения, которую поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев», — рассказал глава Чехова Михаил Собакин.

Модернизация проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.