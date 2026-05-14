В Чехове фермерскому хозяйству выделили почти 5 га земли

В Чехове крестьянско-фермерскому хозяйству «Фермерский рай» предоставили два участка сельхозназначения общей площадью более 4,9 га для выращивания клубники. Решение приняло министерство имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Землю передали молодому КФХ «Фермерский рай», созданному семьей врачей, работающих в Москве. Хозяйство планирует развивать ягодное направление в Подмосковье и начать с выращивания клубники.

В ближайшее время фермеры намерены провести культуртехнические работы и восстановить плодородие почвы. Посадку различных сортов клубники планируют начать в следующем году.

В министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что ягодное производство остается одним из самых динамичных направлений агробизнеса региона. Площадь ягодников в Подмосковье выросла с 412 га в 2023 году до 553 га в 2026 году, а площадь насаждений в плодоносящем возрасте — с 294 до 420 га. В хозяйствах выращивают клубнику, малину, голубику, черную и красную смородину, вишню и крыжовник.

Для аграриев предусмотрены меры поддержки, включая субсидии с возмещением до 95% затрат на производство плодово-ягодной продукции, льготные кредиты на строительство теплиц и покупку техники, а также гранты на развитие семейных ферм с компенсацией до 60% расходов. Подробности размещены на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.