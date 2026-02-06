В Бронницах завершили половину строительства пристройки к лицею

В рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры в Бронницах ведется реконструкция городского лицея с возведением пристройки на 100 мест. Объект расположен по адресу: улица Льва Толстого, дом 8.

В настоящее время выполнено 55% работ. На площадке ведутся кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем, а также внутренние отделочные работы.

Площадь нового корпуса превысит 4,5 тысячи квадратных метров. В здании разместят четыре основных и семь специализированных кабинетов и мастерских, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 70 мест, пищеблок с обеденным залом на 370 мест, а также кабинеты логопеда и психолога.

На прилегающей территории появятся волейбольно-баскетбольная площадка, площадки для подвижных игр, две спортивно-развивающие зоны, полосы препятствий и беговая дорожка.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.